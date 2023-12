Rassegna stampa – Juve: Vlahovic in cerca di garanzie, Yildiz come Del Piero

"Abbuffata Inter, vuole mezzo scudetto e il colpo Buchanan", questo è il titolo de La Gazzetta dello Sport. A lato: "Un diavolo per capello" e "La garanzia Vlahovic " . Sul serbo: "Con lui la Juve non perde e ora chiede il posto fisso". In taglio alto: "Arrivano i rinforzi".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Ribaltone Napoli". In taglio basso: "Inter, pressing per Buchanan. Zielinski a giugno", "Sorpresa Milan, ritorna Gabbia. Sprint per Lenglet" e "Bonucci-Roma, affare a costo zero. Sanches in bilico". Sulla Juve: "Yildiz e la Juve Gold Generation".