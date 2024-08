Rassegna stampa – Juve, i tifosi ci credono ma serve qualcosa di più

Dall'invasione di campo nel corso dell'amichevole contro la Next Gen fino alle ultime novità di mercato: le notizie sulla Juve

Oggi è mercoledì 7 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Saltate con me”. Sempre sulle olimpiadi spazio al bronzo di Furlani: “Volo nel futuro”. In taglio alto: “Lautaro: mi riprendo l’Inter”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con le Olimpiadi: “Roba da Mattia”, “Allez, Gimbo” e “Le fate del volley”. In alto spazio all’amichevole bianconera: “Juve, serve altro”. A lato: “Dybala e Soule colpi di luce”, “Conte pensa a Kepa”, “La Lazio lavora su Cherki” e “La Viola e Gud alla firma”.

Tuttosport

“Juve, loro ci credono”, questo il titolo della prima pagina di Tuttosport. Il riferimento è alle centinaia di tifosi che ieri durante l’amichevole contro la Next Gen hanno fatto invasione di campo. In taglio alto: “Mattia, via col vento. Gimbo: Ora con me”. A lato: “Toro, l’Europa è un dovere”, “Soulè sogna con Dybala”, “Morata, voglia matta di Milan” e “Gudmundsson vede Firenze”.