Rassegna stampa - Ciao Totò: nel segno di Schillaci - JuveNews.eu

Dalle sfide di Champions League fino al ricordo di Schillaci: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 19 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Mentre la Champions League continua la Juve comincia già a pensare alla prossima partita di Serie A: la squadra di Thiago Motta si prepara a sfidare il Napoli in uno scontro di alta classifica. Tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la prestazione in Champions dell’Inter contro il Manchester City: “Inter da grande”. In taglio basso: “Bologna brividi e rimpianti. Stasera ci riprova l’Atalanta”. In alto spazio allo scomparso Schillaci: “Il nostro Totò“. A lato: “Fonseca si gioca tutto nel derby” e “Via de Rossi. La Roma a Juric”

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “La Roma brucia. Daniele esonerato dai Friedkin: c’è Juric a Trigoria”. A lato spazio alla Champions: “Ottima Inter: applausi a casa Pep”. In taglio basso il ricordo di Schillaci: “I tuoi occhi dal cielo”.

Tuttosport

Tutta la prima pagina di Tuttosport è dedicata a Totò Schillaci, morto ieri a 59 anni a seguito di una lunga battaglia con il cancro: “Un italiano vero“. E ancora: “Ci lascia un campione amato da tutti eroe delle notti magiche azzurre, cuore Juve”.