Rassegna stampa – La Juve si prepara alla Roma: Vlahovic contro Lukaku

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: "Milan, nuovi gol". In taglio alto: "A gennaio il campione costa meno". A lato novità su Juve e Inter: " Pjanic spinge la Juve " e "Calha respinge l'Arabia".

"Faccia a faccia" , questo il titolo del Corriere dello Sport. Il riferimento è al match tra Juve e Roma e soprattutto alla sfida a distanza tra Vlahovic e Lukaku. A lato: "Napoli, i soldi per Samardiz", "L'Inter cerca l'intesa con Djalò" e "Beste o Strefezza, la Viola sceglie".

Tuttosport titola: "Vlahovic-Lukaku, la resa dei conti". E ancora: "Sabato Juve-Roma: Big Rom avrebbe potuto giocarla in bianconero". In estate, infatti, il belga è stato a lungo accostato alla Vecchia Signora, salvo poi trasferirsi in giallorosso. Sul Torino: "Il Toro al Monza: volete Radonjic?".