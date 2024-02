Rassegna stampa – La Juve fa il regalo scudetto all’Inter

La Gazzetta dello Sport

"Allegri A Inter", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Max pari a Verona, Inzaghi a +9 (e una gara in meno)". In taglio basso: "Milan da sorpasso". In alto spazio ad altri sport: "La storia siamo noi. Sinner 3 al mondo. Quadarella bis d'oro".