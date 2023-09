Rassegna stampa – Juve senza Pogba? Più spazio a Locatelli

Oggi è giovedì 14 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a scendere in campo contro la Lazio: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

"Milan, ho ritrovato l'America", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che apre con un'intervista esclusiva a Pulisic. In taglio basso spazio anche all'Inter: "Inter, Frattesi deve giocare". E alla Juve: " Pogba patteggia? Paul cerca uno sconto per evitare i 4 anni ".

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola: "Fateci largo. Frattesi e Raspadori vogliono prendersi anche Inter e Napoli". A lato spazio anche alla Roma: "Lukaku-Dybala la prima volta. Roma, c'è la coppia d'oro".

Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla Juve: "Max, hai questi. Non sono male". E ancora: "Perso Pogba, la Juve punta sulla voglia di riscatto di Locatelli e C.". In taglio basso spazio anche al bilancio bianconero: "Juve, il passivo cala ma la dieta continua".