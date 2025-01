Rassegna stampa – La Juve pareggia anche in Europa: qualificati ma…

Anche contro il Bruges la Juve non è riuscita ad andare oltre un pareggio: le ultime novità sui bianconeri

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Juve al minimo. Champions solo un pari”. E ancora: “Bianconeri spuntati a Bruges mai playoff sono garantiti. Motta: Creiamo poco”. A lato: “Atalanta al Massimo. Travolto il Graz” e “Sorriso Bologna. È arrivata la prima gioia in Europa”. In taglio alto: “Buongiorno con Sinner”. In basso: “Avanti Thula” e “Milan d’assalto”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con i bianconeri: “Play Juve. A Bruges basta lo 0-0- Ora Di Maria per la Top 8”. A lato: “Manita Atalanta. Il Bologna fa la storia”. In basso: “Napoli, Garnacho infinito”, “Inzaghi punta gli ottavi: Vogliamo vincere tutto”, “E Conceicao convocai i tifosi: Voi siete l’anima”, “I 35 gol di Riva azzurro unico” e “Djokovic immenso elimina Alcaraz”.

Tuttosport

“Thiago, Xchè?”, questo il titolo di Tuttosport, che poi aggiunge: “Juve, deludente 0-0 a Bruges: i playoff sono al sicuro, ma…”. In basso: “Casadei col brivido. C’è il rilancio Lazio”, “Festival Atalanta. Ora missione G8”, “L’epico Djokovic chiama Sinner”, “Inter, dentro i big. Conceicao scopre le tensioni Milan”, “Gigi e quel sinistro da spezzare i polsi” e “Hamilton è già il re di Fiorano. E oggi debutta sulla Ferrari”.

