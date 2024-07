Rassegna stampa – La Juve si muove per Koopmeiners

Dall'ultima idea di Giuntoli per Koopmeiners fino all'offerta della Roma per Soulè: tutte le notizie di giornata sulla Juve

Oggi è lunedì 15 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria di Euro2024: “Spagna olè”. In taglio alto: “Motta vuole Todibo. L’accelerata della Juve” e “Inter a tutta su Cabal. C’è anche il sì di Oaktree”. In basso: “E Spalletti? Rifà l’Italia”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Campeones”. In taglio basso: “Soulè, c’è l’al in della Roma” e “Koopmeiners ha in testa solo Motta”.

Tuttosport

“Juve su O’Riley, mossa per Koop”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Estasi Spagna”. A lato: “Toro indifeso. Ecco Coco poi Hajdari”. In basso: “Zirkzee-United: fatta. Napoli, anche Hermoso”.