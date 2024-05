Rassegna stampa – Ultimo sforzo per la Juve: questa sera il Monza

La Gazzetta dello Sport apre con il futuro del Milan: "Milan, avanti Fonseca". Poi: "Pioli saluta San Siro. C'è il Napoli nel futuro?". In alto: "Gasp verso il sì". A lato novità sul mercato bianconero: "Nuova Juve per Motta" . E ancora: " Subito Zirkzee e Di Gregorio . Oggi il Monza (18)".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Supplementari per Gasp". In alto: "Motta gelato. Bologna ko, Thiago ignorato dai tifosi". In basso: "Di Gregorio, è Juve ma Szczesny resta", "Milan, Fonseca conta i secondi" e "Roma, Bellanova per la fascia destra".