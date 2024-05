Juventus, chiusura ad un passo per Di Gregorio: le novità

La Juventus, dopo le ultime vicissitudini per quanto riguarda l'allenatore, è pronta ad entrare a gamba tesa sul calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri sarebbero vicini a Michele Di Gregorio, portiere del Monza. La Vecchia Signora avrebbe offerto 20 milioni di euro per assicurarsi l'ex calciatore dell'Inter. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche e la relativa ufficialità. Resta invece da capire come si incastrerà nel roster dei portieri bianconeri, visto che Szczesny e Perin sono ancora in rosa, ed uno dei due dovrà certamente andare via per far posto ad uno dei migliori portieri del campionato di Serie A.