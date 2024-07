Rassegna stampa – Juve: da Koop a Raspadori: botti di metà estate

Dal piano per arrivare a Koopmeiners fino al possibile scambio Chiesa-Raspadori: tutte le principali novità sulla Juve

Oggi è martedì 16 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con Lautaro Martinez: “Il bomber dei 2 mondi”. In alto: “Morata è del Milan”. A lato spazio alle olimpiadi: “Italia giocatela”. In taglio basso: “Koopmeiners e la Signora”.

Corriere dello Sport

“La Juve si fa in 4”, questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: “Insiste per Koop, prenota Todibo, chiede Adeyemi e cerca Sancho“. In taglio alto: “Mbappe sold out”. Ai lati: “Osimhen, il PSG vuole lo sconto”, “Svolta Inter: Cabal corre da Inzaghi”, “Morata al Milan fino al 2028”, “Greenwood, il Marsiglia a un passo”, “Soulè ha l’accordo con la Roma” e “Milenkovic direzione Nottingham”. In taglio basso: “Quel sud senza più calcio” e “Trionfa Lautaro tra risse e arresti”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Chiesa-Raspadori, facciamo cambio?”. In taglio alto: “Coco: Toro che salto! E Hajdari è fortissimo”. In basso: “Argentina e Inter, Lautaro pigliatutto”, “Morata al Milan. Le nozze a Madrid” e “Nico-Barca e gli altri. Destino da campioni”.