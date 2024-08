Rassegna stampa – Attesa Juve: aspettando Koop, Kalulu e Nico…

Dalle ultime trattative di mercato fino alla risoluzione consensuale di Szczesny: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 15 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: “Vengo anch’io”. In alto: “Super Carlo”. In taglio basso: “Koop è quasi Juve” e “Dybala d’Arabia“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Dybala come Baggio“. In taglio alto: “SuperCarlo 30”. A lato: “Scudetto un tavolo per 4”, “Fofana assist al Milan”, “Chiesa separato in casa“, “Il Napoli vede Gilmour” e “Lazio-Dia la firma è in arrivo”. In basso: “Barca, attrazione Yamal. Derby Calafiori-Zirzkee”.

Tuttosport

“La nuova Juve”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista esclusiva all’ad bianconero Scanavino. In basso: “Svolta Szczesny rescinde e saluta: È stato un onore“, “Kalulu sente Motta. Gonzalez fa il tifo per Gud in… viola“, “E ora DDR spinge Dybala in Arabia: tifosi arrabbiati”, “Borna Sosa a un passo dal Toro” e “Valverde e Mbappe. Il Real è sempre Super”.