Rassegna stampa – La Juve si prepara a sfidare l’Inter: tante sfide nella sfida

Dalla sfida a distanza tra i fratelli Thuram fino ai risultati di Champions: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 13 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta della squadra di Conceicao in Champions: “Milan che stecca. Champion, brutto ko in Olanda”. In alto: “Scandalo. Il rigore non c’è, l’Atalanta cade. Furia Gasp: Non è più calcio”. A lato: “Thuram, fratello ti sfido”. E ancora: “Khephren e Marcus divisi in campo. Il tifo di papà Lilian”. In taglio basso: “Dybala cerca un… Porto per ripartire con la Roma”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “La sbandata”. E ancora: “Milan e Atalanta ko: rischio quinto posto Champions”. A lato: “Meno politica e più merito”. In basso: “Vlahovic l’opposto di Lautaro. Domenica Juve-Inter: il serbo fa la riserva, l’argentino è da record”, “Roma, brivido Porto. L’ora di Pellegrini”, “Io come Messi e CR7”, “La mossa di Conte: prove di 3-5-2 con Raspa-Lukaku”, “Tra Mou e Icardi spuntano le corna e “Tamberi: Vado avanti per chi mi ama”.

Tuttosport

“Così non è calcio”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il rigore contro l’Atalanta. In alto: “Juve, l’unità anti-Inter”. A lato: “Stecca il Milan dei Fab Four“. In taglio basso: “Io, Diego e il Grande Torino” e “Io mai così libero. Toro, adesso volo”. Nel frattempo arriva un terremoto in casa Juve: Giuntoli cambia tutto, è pronto a cacciarlo <<<