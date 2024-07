Rassegna stampa – La Juve beffa l’Inter: ecco Cabal

Dal colpo Cabal fino alle possibili cessioni di Soulè, Rugani e Szczesny: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 18 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “La mossa del Cabal. La Juve lo prende, l’Inter lo molla”. E ancora: “E Inzaghi scopre Taremi-gol”. In taglio alto: “Effetto Morata”. A lato: “Soulè da Dybala” e “Mastino da Toro”.

Corriere dello Sport

“Febbre da Cabal”, questo il titolo del Corriere dello Sport. E poi: “Plusvalenze, chiesto il rinvio a giudizio per Agnelli e altri”. A lato: “PSG, 100 milioni per Osi”, “Morata: Mi fido di Ibra”, “Castrovilli in ritiro da Baroni”, “En-Nesyri e Soulè allo sprint“, “Pongracic ha scelto la Viola”, “Rugani vuole il Bologna“, “Szczesny, il Monza ci spera” e “Il Lecce si muove per Praet”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Cabal va alla Juve, Inter beffata”. A lato: “Subito Taremi, 2 gol e assist. Difesa: Kiwior o Vasquez”, “Morata abile e arruolato: Convinto da Ibra”, “Joya-Le Fee festa Roma. Ora il colpo: En-Nesyri?“. In taglio basso: “Hajdari: voglio il Toro. E Adams si avvicina”.