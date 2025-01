Rassegna stampa – La Juve tra il derby e il mercato: giorni bollenti

Dalle ultime novità di mercato fino al derby contro il Torino: le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 9 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Colpo del Diavolo. Rashford tenta il Milan”. In taglio alto le parole di Sacchi, Capello e Benitez: “L’Inter è la più forte ma non si vede”. A lato: “Fabio Cudicini. Addio Ragno Nero. Con il Milan parò Europa e mondo” e “Rino Tommasi. Da Ali al grande tennis. Reinventò lo sport in tv”. In taglio basso: “Carnesecchi in volo: All’Atalanta facciamo finta di essere dietro” e “Parola alla difesa. Qui Toro-Juve si può decidere“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Frattesi idea Napoli. Manna prova il colpo da scudetto per Conte”. Sotto: “Bastoni batte Barella”. A lato un’intervista a Ranieri: “Il mio calcio libero”. In basso: “Bentancur crolla a terra: esce in barella con l’ossigeno”, “Ragno Nero Cudicini, quelle parate da leggenda” e “Tommasi, il piacere dell’unicità”.

Tuttosport

“Derby Douglas”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “La Premier chiama il brasiliano, Motta lo rilancerà sabato col Toro“. Sotto: “Juve: triangolo col Manchester United per Zirkzee e Kolo Muani”. Al centro: “Toro, 94 giorni senza Zapata. E il sostituto?”. In taglio basso: “In quel sigaro c’è tutto Sergio”, “Ciao Fabio. Ragno Nero, parando vinse tutto”, “Oaktree e l’Inter: rivoluzione compiuta”, “Ciao Rino, fuoriclasse. Il tuo sport era scienza” e “Sinner è incredibile. Ma i Big 3 inimitabili”.