Rassegna stampa – Del Piero crede nella Juve: scudetto possibile

Dalle parole di Del Piero fino alle ultime novità di mercato in vista di gennaio: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è sabato 28 dicembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti voi una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le parole della leggenda bianconera per eccellenza: “Del Piero ci crede: Scudetto. La Juve c’è”. E ancora: “Vi spiego perchè Motta potrà dare tanto alla squadra. Bravo Yildiz, è un vero 10″. E poi: “Danilo messo sul mercato. Ora Silva e Hancko“. In taglio alto: “Dea e Inter, è qui la testa”. A lato: “Il nuovo Milan di Cardinale”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Uno per tutti: “Baroni sfida Gasp. Conte e Inzaghi tifano per lui”. In basso: “Nico e Kean, rivincite da ex”, “Ranieri disegna la nuova Roma”, “Il Napoli vuole Pellegrini. Arsenal su Carnesecchi” e “Paura sullo Stelvio. Sarrazin operato alla testa”.

Tuttosport

“Gpo, qui ti amiamo tutti”, Tuttosport apre con la scomparsa di Gian Paolo Ormezzano, giornalista che ha fatto la storia dello sport italiano e per anni direttore giornale scomparso a 89 anni. In taglio basso: “Juve, per Hancko la chiave Mbangula”, “L’ultrà pentito imbarazza l’Inter”, “Beto per Vanoli vale doppio” e “Lo Stelvio fa paura. Ansia per Sarrazin”.