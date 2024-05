Rassegna stampa – Juventus contro Atalanta: due filosofie a confronto

Corriere dello Sport

Anche sul Corriere, per la Juventus, questa volta in primo piano, si parla della finale di Coppa Italia. La prospettiva è però diversa e il quotidiano propone una dimensione che si concretizzerebbe in caso di successo. Infatti, se i bianconeri riusciranno ad avere la meglio sull'Atalanta, la vittoria porterà alle casse del club un ulteriore tesoretto che si aggiungerebbe a quello per la qualificazione in Champions League. Così fosse, Massimiliano Allegri, considerato tecnico uscente, lascerebbe un eredità che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro.