Rassegna stampa – Juve in volata Champions: prima il campionato, poi il mercato

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Inter, un’altra stella”. E ancora: “Dopo i 20 scudetti vuole la decima Coppa Italia”. A lato: “Derby salva Milan”, “Una Signora volata. Juve, la strada per la Champions (ma perde Gatti)” e “Un Toro di Ferro. Gineitis-gol riprende la Lazio”. In taglio alto: “Haaland lungo stop. Può saltare l’Italia” e “Sinner, attento ai nuovi fenomeni”. In basso: “La semifinale mai vista. A Empoli ci credono tutti. Che esodo da Bologna”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la lotta scudetto: “Marotta-Conte da sballo. Inter-Napoli, lo scudetto in 720 minuti”. In taglio alto: “La semifinale mai vista” e “Derby -1. Conceicao si gioca tutto”. In basso: “Elkann pilota la Juve“, “La Lazio sbaglia: pari e fischi” e “Svolta Paolini: addio a Fulran”.

Tuttosport

“Conte agita tutti”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Nel segno di Gineitis, il Toro non molla più”. A lato: “Osi-David mosse Juve”. In taglio basso: “Battono Djokovic e sognano Sinner”, “Jas lascia Furlan. Errani coach?” e “All-in Conceicao: la Coppa per l’addio”. Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<