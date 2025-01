Rassegna stampa – La Juve sacrifica Cambiaso: addio in vista

Dal possibile addio di Cambiaso fino alle novità su Milan e il mercato: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 17 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Ideona Milan. Conceicao vuole Joao Felix”. E ancora: “Se Rashford dice no c’è il portoghese. Attesa Walker”. In taglio alto: “Cambiaso cambia la Juve. È vicino al City: offerti 65 milioni, chiesti 80″. E poi: “Ecco i soldi per Hancko e per rifare la difesa”. A lato: “Sinner. Il maestro lascia”. In basso: “Inter in riserva” e “Dybala fa 100: La Champions qui o altrove”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Pellegrini: “Mi gioco il futuro. Di Ranieri mi fido. Decide il campo”. In alto: “Pep su Cambiaso. Dopo Kolo Muani e Alberto Costa, Juve di nuovo agitata”. A lato: “Garnacho, il Napoli avanza” e “Inter, Asllani è un caso”. In basso: “In Serie A comandano gli stranieri: 11 club su 20”.

Tuttosport

“Terremoto Cambiaso. Dal City 65 milioni: alla Juve sta accadendo di tutto”, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “Abraham l’anti Juve che vede i fantami”. In basso: “Beto e Casadei. Blitz Toro a Londra”, “Sinner la sorpresa. Sonego l’impresa”, “Allegri d’Arabia. Lo vuol l’Al Ahli” e “A Cortina la vera Sofia: senza paura”.