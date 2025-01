Juve, Galetti: “Danilo non ha ancora deciso se accettare il Napoli”

Rudy Galetti ha parlato del difensore centrale della Juve, Danilo: il calciatore non avrebbe sciolto le sue riserve sul passaggio al Napoli

Intervistato a 1 Football Club, Rudy Galetti ha parlato delle strategie sulla campagna acquisiti del Napoli, tra cui l’operazione che dovrebbe portare in azzurro il difensore della Juventus, Danilo. Ecco le sue parole: “Il calciatore deve ancora decidere. Ha diverse opzioni sul tavolo, ma non ha preso una decisione definitiva. Deve riuscire a liberarsi dal contratto con la Juve, ma, oltre al Napoli, ha diverse offerte sul tavolo”.

Galetti: “Chiesa suggestione complicata”

Inoltre, il giornalista ha risposto a una domanda relativa a un altra recente conoscenza della Juventus, il calciatore Federico Chiesa, trasferitosi in estate al Liverpool. Su un eventuale approdo al Napoli, Galetti ha risposto: “Anche questa è una suggestione complicata. Chiesa desiderava andare in Premier League per fare il salto di carriera, e attualmente sembra intenzionato a restare al Liverpool. Sta tornando in forma e ha segnato di recente, quindi potrebbe sfruttare la seconda parte di stagione per affermarsi lì. Tuttavia, se non dovesse trovare spazio o ci fossero cambiamenti tattici, la situazione potrebbe evolversi”. Infine, su un possibile arrivo di Garnacho al Napoli, ha concluso: “Il Napoli sta lavorando sull’operazione e la situazione è positiva. Tuttavia, casi recenti ci insegnano che nel calciomercato tutto può cambiare rapidamente. Garnacho sembra volenteroso di restare al Manchester United, ma se non dovesse trovare lo spazio che desidera, potrebbe cambiare idea. Per ora, è un’ipotesi concreta, ma non ancora definita”.