Rassegna stampa – Juve-Atalanta vista Champions: Max prova lo scatto

Dalla partita in programma contro l'Atalanta fino al budget in vista della prossima stagione: tutte le novità sulla Juve

Il Corriere dello Sport titola: "Abisseck!". Il riferimento è all'Inter, che continua a vincere e lascia un abisso alle sue spalle. A lato: "Psg shock: offerti 200 milioni per Yamal". In taglio basso: " Max che occasione: Il futuro è della Juve" e "Viola, ultima chiamata. Dybala vede il 4 posto".

Tuttosport

"170 milioni per tornare Juve", questo il titolo di Tuttosport. I bianconeri vogliono provare a raggiungere questa cifra grazie a sponsor, Champions e Mondiale per Club. In basso: "E Barella si scusa: basta sceneggiate" e "Orgoglio Toro. Cairo, Buongiorno si tiene così".