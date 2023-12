Rassegna stampa – Juve e Allegri: rabbia scudetto. Chiellini torna?

Dalla multa per Allegri fino al possibile ritorno in bianconero di Chiellini: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 20 novembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Frosinone: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta del Napoli in Coppa Italia: "Napoli 4 sberle". Questa sera in campo l'Inter: "Inzaghi vuole tutto". A lato: "Milan, colpo+colpo". In taglio basso novità sulla Juve: "Juve, riecco Chiellini". E ancora: "Oggi incontra Max e parla con il club del futuro incarico".

Corriere dello Sport — Il Corriere dello Sport titola: "Corsa all'oro". Il riferimento è ai posti in Champions League: cinque squadre nel giro di tre punti. Spazio anche alle polemiche arbitrali: "Arbitri e Var, è crisi del settimo anno". In taglio alto: "Il Napoli crolla, festa Frosinone" e "Inter, la notte di Arnautovic". In taglio basso: "Superlega, calcio in bilico".

Tuttosport — "Questa è furia scudetto", il titolo della prima pagina di Tuttosport. E ancora: "Allegri paga 10 mila euro di multa per le urla contro arbitro e Var". In taglio alto: "Storico Frosinone, Napoli choc!". A lato: "Sabatini torna dg a Salerno per il miracolo" e "Caso Muriel, classe senza scadenza".

