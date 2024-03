Rassegna stampa – Juve così non va: Allegri ora rischia

Continua la crisi in casa Juve: altra sconfitta per la squadra di Massimiliano Allegri che ora rischia grosso

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan: "Oro Leao". Sulla Juve: " Allegri , così rischi" . A lato: "Il Toro vola" e "Napoli in ginocchio. Prima la protesta poi cade l'Atalanta".

Corriere dello Sport

"Minimo Max", questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con la sconfitta della Juventus. E ancora: "Tudor non perdona: crisi Juve". In taglio basso: "Il Napoli in ginocchio" e "Inter, è countdown scudetto".