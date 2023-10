Rassegna stampa – Ansia Italia tra scommesse e Euro2024. Juve, testa al Milan

Dal match in programma tra Milan e Juve fino al caso scommesse: tutte le principali novità di giornata sui bianconeri

"Tonali che rischio", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Scommesse, la procura FIGC darà un segnale forte" . In alto spazio a Milan-Juve : " Weah , io e il mio papà. Sì, è una partita speciale".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caso scommesse: "Saltano gli Europei. Processi entro l'anno, Nazionale a rischio". E ancora: "Tonali, Zaniolo e Fagioli fuori nel 2024, ma in tanti tremano per l'omessa denuncia".