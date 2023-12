Rassegna stampa – Inter ancora al top, la Juve insegue

La Gazzetta dello Sport

"Interissima", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla vittoria netta per 3-0 della squadra di Inzaghi sul Napoli. In taglio laterale: "Signora... Felina". E ancora: "I graffi di Gatti sulla rincorsa tra gol, libri e l'amico Dusan". Sulla Roma: "Mou, un altro show ma in portoghese. E attacca Berardi".