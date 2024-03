Rassegna stampa – Gol e aiutini: l’Inter è inarrestabile e vola a +15 sulla Juve

Corriere dello Sport

"Discesa libera. Rigore inesistente e l'Inter vola a +15", questo il titolo del Corriere dello Sport. In alto: "Sarri, per la storia e per l'Italia". A lato: "Gravina convoca gli arbitri". In taglio basso: "Il Napoli sogna con mago Calzona" e "Bologna e Thiago, estasi Champions".