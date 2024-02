Rassegna stampa – Inarrestabile Inter: la Juve scivola a -12

La Gazzetta dello Sport titola: "Inter meraviglia". I nerazzurri grazie al 4-0 contro l'Atalanta si portano a +12 sul secondo posto. In basso: "Osi-Kvara esagerati". E sulla Juve: "Juve, via al dopo Chiesa . Spunta l'idea Raspadori".

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della squadra di Inzaghi: " Inter quota 100 ". E ancora: "Che numeri: 69 su 78 come la Juve 2014". A lato: "Milan e Bayern: i giorni di Sarri". In taglio basso: " Juve, la promessa di Rabiot ".

Tuttosport

"Rinnovo Juve, Rabiot spinge", questo il titolo di Tuttosport. Il francese ha infatti festeggiato le 200 presenze con la Juventus rivelando la sua voglia di vincere altri scudetti in bianconero. In taglio alto: "Bellanova fa gola in Premier". A lato: "Avanti a 4-0. Devastante Inter: +12" e "Osi-Kvara rieccoli! Max, occhio".