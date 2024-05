Rassegna stampa – Duello per Zirkzee: la Juventus sfida il Milan

Tuttosport

Il principale giornale sportivo di Torino mette in primo piano l'argomento allenatore in casa Juventus. Più in particolare, il quotidiano esalta Thiago Motta, considerato il tecnico prediletto per la guida tecnica nella prossima stagione. Questi sarebbe ambito e ammirato anche in Europa, così come dal Milan che ora lo starebbe prendendo in considerazione per l'eventuale post Pioli. Infine, per il calciomercato rimarrebbe vivo l'interesse per Albert Gudmundsson del Genoa.