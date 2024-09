Rassegna stampa – Conte test Scudetto per la Juventus

La rassegna di sabato 21 settembre: la Juventus affronta il Napoli di Conte in una sfida tra due delle candidate principali allo Scudetto

Oggi è sabato 21 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. La Serie A è ripartita: andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus si avvicina al primo match più probante della stagione. All’Allianz Stadium arriva il Napoli dell’ex allenatore e giocatore Antonio Conte, al momento avanti in classifica di un punti. Una sfida che potrebbe decidersi sulla trequarti, in particolare sulle giocate di Kenan Yildiz e Khvitcha Kvaratskhelia.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere sottolinea il passato di Antonio Conte, bandiera determinante sia come giocatore che come guida tecnica. Tredici stagioni da calciatore e tre da allenatore che saranno per 90′ minuti accantonate dal tecnico pugliese, giunto in questa stagione al Napoli per far nuovamente brillare la squadra azzurra.

Tuttosport

Chiude la rassegna sportiva il principale quotidiano sportivo di Torino. Questa volta, l’accento viene messo sul punto di vista dei tifosi bianconeri, i quali sarebbero questa volta spaccati all’idea di accogliere calorosamente l’ex tecnico bianconero, come invece era accaduto in occasione della partita del centenario del club. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli non ha comunque nascosto il suo orgoglio nell’essere parte della storia della Juventus.