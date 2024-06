Rassegna stampa – Chiesa punta al rilancio: per Euro2024 e per la Juve

Dal fischio d'inizio di Euro2024 fino a Chiesa e Morata: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è venerdì 14 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con l’Europeo: “L’Euro dei sogni”. In basso: “Ibra lancia Fonseca” e “Il basket è sempre Milano”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Conquistaci. Parte l’Europeo, l’Italia di Spalletti può farsi amare”. In taglio basso: “Fonseca: Al Milan per vincere”, “Dovbyk, lo scatto del Napoli”, “Il Bologna farà ancora divertire” e “De Zerbi ha scelto Marsiglia”.

Tuttosport

“Chiesa: vi faccio vedere io!”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Morata, strappo per la Juve”. Su Euro2024: “Germania, via con l’incubo del 2006”. In basso: “Toro oltre Milinkovic. Tra i pali s’infila Okoye” e “Italia al top anche alle Olimpiadi”.