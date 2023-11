Rassegna stampa – Chiesa deve trascinarci all’Europeo, Yildiz fa sognare

Oggi è lunedì 20 novembre 2023 e la redazione di Juvenew.eu vi augura una buonissima giornata. Oggi è il giorno di Italia-ucraina e la Nazionale si affida alle magie di Federico Chiesa per andare all'Europeo in Germania. Intanto per i bianconeri è sempre più allarme rosso a centrocampo in vista della ripresa del campionato. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.