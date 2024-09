Rassegna stampa - Juve, buona la prima in Champions: Yildiz trascinatore - JuveNews.eu

Dalla grande vittoria della Juve contro il PSV fino alla deludente sconfitta del Milan: tutte le notizie di giornata

Oggi è mercoledì 18 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve ha vinto la sua prima partita nella nuova Champions League battendo 3-1 il PSV grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

“Mago Juve”, questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che apre con il gol di Yildiz in Champions League. E ancora: “Il debutto perfetto. PSV travolto con 3 gol. Yildiz un gol storico alla Del Piero”. In taglio alto: “Milan fischiato”. In basso: “L’Inter fa il test City” e “Il Bologna e quella voglia di stupire ancora”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Tanta Juve”. E ancora: “Splendida partenza in Champions. Motta domina allo Stadium. Demolito il PSV: fenomeno Yildiz”. In basso: “Fischi al Milan, Ibra urla”, “Pioli da CR7: 10 milioni per allenare l’Al-Nassr” e “Inter, rivincita con Guardiola”.

Tuttosport

Tuttosport apre con un paragone tra il nuovo fenomeno della Juve e Del Piero: “PinturYildiz”. In alto: “Diavoli Reds, caos Milan”. In taglio basso: “Il violino di Pep: Gli avversari? Fenomeni”, “Il bayern ne fa 9! Emozione Bologna 60 anni dopo” e “Maripan da battaglia per blindare il Toro”.