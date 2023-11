Rassegna stampa – Dall’algoritmo a Weah: Juve e Inter, lotta scudetto

Dalla lotta scudetto con l'Inter fino agli affari sfumati in passato: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un rinnovo in casa Inter: "Firmato Barella". Sulla Juve: "Chiesa, l'attaccante è in gran forma". E ancora: "Dalla Nazionale è tornato ancora più carico. Dovrà trascinare la Juve nella sfida scudetto". In taglio alto spazio alla Nazionale: "Che rischi Azzurri".