Rassegna Juve – Gol, rimonte e polemiche: la Vecchia Signora c’è e vince

Dalla vittoria tra gol e polemiche contro la Sampdoria fino alle condizioni degli infortunati: le ultime novità in casa Juve

Prima Bremer e poi Rabiot : dopo 26 minuti la partita della Juve sembrava già in discesa. Niente di più sbagliato. Nel giro di due azioni la Sampdoria di Stankovic ha segnato due gol, chiudendo il primo tempo in completa parità . 2-2.

Di ritorno dagli spogliatoi la squadra di Allegri è scesa in campo con un'altra mentalità e grazie alle reti di Rabiot e Soulè ha portato a casa i tre punti.

Una partita tosta, sofferta, ma decisiva per la stagione. Senza la penalizzazione i bianconeri sarebbero secondi in campionato a 53 punti: c'è ancora speranza per il futuro.