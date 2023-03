Sampdoria, Stankovic: “Tocco di mano? Mi fido, ma non voglio passare da stupido”

Al termine del match contro la Juve, l'allenatore della Sampdoria Stankovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Oggi la mia squadra ha dato tutto, contro una squadra molto molto forte. Con i punti guadagnati sul campo sono secondi. Poi abbiamo preso due gol su due episodi, due gol facili. I ragazzi sono stati bravi a recuperare, non hanno perso la lucidità. Il quarto gol è quello che mi ha fatto arrabbiare di più: troppi errori di lettura".

Bisogna lavorare sulle palle lunghe e i cross. Ci vuole coraggio per andare ad affrontare i grandi saltatori. Cambi? Si gestisce la gara quanto si può, poi è questione di episodi. C'è stata una gomitata forse su Amione che sarebbe potuta essere considerata in maniera diversa. Fallo di mano? Sono andati al VAR, mi fido. Però si poteva guardare meglio. Poi magari l'avremmo persa lo stesso, ma fammi rimanere sul 2-2. Non voglio passare da stupido".