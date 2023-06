ESCLUSIVA JUVENEWS / Schiavi (Sportitalia): “Grosso addio possibile”

Vlahovic invece?

“Anche lui non è da considerarsi incedibile. Di fronte a un’offerta conveniente, tutti possono partire. Per cui non mi sorprenderebbe se, eventualmente, nella stessa sessione di mercato la Juve cedesse o Vlahovic o Chiesa, oppure entrambi”.

Lungo quali direttrici si stanno orientando i bianconeri in entrata?

“Mi sembra che Weah sia preso. Io, personalmente, stravedo per Milinkovic, che potrebbe far svoltare la Juventus, ma la concorrenza è significativa. Anche Parisi potrebbe far bene alla Juve, ma penso che il suo eventuale arrivo sia legato alla partenza di altri esterni”.

Quale tipo di impatto prospetti da parte di Giuntoli sulla Juventus?

“Si deve ripartire dal binomio Giuntoli-Allegri. La Juve sta aprendo un nuovo ciclo, con i giovani al centro. Giuntoli ha portato gradualmente il Napoli in alto, acquistando ottimi calciatori a un prezzo vantaggioso. Allegri invece possiede la giusta conoscenza del mondo bianconero e, con un supporto importante nell’area sport, può creare un valore importante”.

A quali obiettivi stagionali deve ambire la Juventus?

“Come dicevamo, è finito un ciclo e ne sta cominciando uno nuovo. Penso che sia obiettivo della Juventus valorizzare tutto quanto il parco giovani per vincere sul lungo termine. Nell’immediato? La Conference League è un trofeo da non considerare secondario. E poi, ovviamente, la qualificazione in Champions è di fondamentale importanza”. Detto questo, nel frattempo, massima attenzione. La Juventus starebbe lavorando anche a qualcos'altro di davvero molto grosso<<<