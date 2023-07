Rassegna Juve – Da Milik a Miretti: parlano i protagonisti

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre in prima pagina con un'intervista esclusiva a Milik : "La meta è lo scudetto" . L'attaccante polacco non ha dubbi: "Stavolta ce la giochiamo con il Napoli e le milanesi. Faremo più punti e gol, spero che Vlahovic resti".

Tuttosport

Tuttosport in prima pagina titola con un'intervista esclusiva a Miretti: "Fare il Pogba? Sono pronto". Il giovane centrocampista italiano ha diverse offerte in giro per l'Italia ma potrebbe restare alla Juve. Le condizioni del Polpo, infatti, non convincono e per questo Allegri si prepara a puntare su di lui.