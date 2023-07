Rassegna Juve – Buona la prima: i bianconeri vincono ai rigori

Oggi è venerdì 28 luglio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve questa notte è scesa in campo per la prima amichevole contro il Milan vincendo ai calci di rigore. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo: “Le frecce del Diavolo” in relazione al mercato del Milan. Sulla Juve tiene banco la questione legata alle condizioni di Dusan: “A lavoro per Vlahovic. Il serbo ancora in ritardo? C'è un piano per rilanciarlo."