Kostic: “La Juve è il miglior club d’Italia. Vlahovic sta meglio”

Le parole del calciatore bianconero Kostic in conferenza stampa in vista dell'amichevole negli USA tra Juve e Milan

redazionejuvenews

Dopo l'amichevole annullata contro il Barcellona la Juve si prepara a scendere in campo contro il Milan, match in programma questa notte alle 4:30 ora italiana. In vista del match Kostic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida: "La Juventus è il miglior club in Italia e ogni partita è importante, non importa se si tratta di un tour amichevole o di una gara ufficiale".

Sulla partita contro il Milan: "Ci stiamo allenando tanto, lavoriamo per prepararci nella migliore maniera possibile per la affrontare la stagione. Tutto è cominciato nel migliore dei modi. Quella contro il Milan è un’amichevole, ma l’obiettivo è quello di vincere per iniziare al meglio. Stiamo provando a fare il meglio per farci trovare pronti per il campionato, sappiamo consa migliorare. E sappiamo che il Milan è un ottimo club con grandi qualità, ma anche noi ne abbiamo. Siamo un gruppo compatto".

Chiosa finale su Vlahovic: "Oggi sta meglio, ma ha svolto un lavoro differenziato in questa prima parte di pre-stagione. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile. Dusan è positivo e concentrato sul recupero, è un calciatore molto importante per la Juve".