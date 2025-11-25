Raspadori: “Spalletti alla Juve? Lui e il suo staff meritavano un club di alto profilo”

Le dichiarazioni di Giacomo Raspadori in un'intervista al Corriere dello Sport: il suo pensiero sull'arrivo di Spalletti alla Juventus

In una lunga intervista rilasciata ai taccuini del Corriere dello Sport Giacomo Raspadori, attuale attaccante dell’Atletico Madrid ed ex calciatore del Napoli, ha avuto modo di parlare dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus e del momento che sta vivendo la Nazionale di mister Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Spalletti alla Juve? Il lavoro è il lavoro, lui e il suo staff meritavano un club di alto profilo. È un’opportunità incredibile, ma capisco che possa stonare per qualcuno dopo lo Scudetto vinto a Napoli, una città che porto nel cuore non solo per gli Scudetti vinti o le persone incontrate.

La Nazionale? Dobbiamo essere arrabbiati e sfruttare anche quello che è successo negli anni scorsi. Andare ai Mondiali è l’obiettivo, non possiamo fallire. Sento la fiducia di Gattuso, ma non conta chi gioca: dobbiamo passare e basta. Siamo una squadra forte con dei valori umani e tecnici importanti, dobbiamo essere positivi e avere il sorriso. Daremo tutto“.