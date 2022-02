Juve, occhi su un gioiello della Serie B. Ipotesi scambio

Gli uomini mercato della Juventus non si fermano mai e sono attenti anche al campionato cadetto. Interessa un giovane talento, idea scambio.

redazionejuvenews

La finestra invernale si è conclusa da un paio di settimane, ma il mercato non dorme mai. La Juve lo sa e continua a monitorare diversi profili in Italia e nel mondo. E negli ultimi mesi c'è stata particolare attenzione alla Serie B. Lo dimostra l'acquisto di Federico Gatti, difensore classe '98 del Frosinone, a cui è stato lasciato in prestito fino al termine della stagione. Ma non è stato l'unico difensore che si è messo in luce nella serie cadetta in questa stagione. Secondo Seriebnews il club bianconero ha messo gli occhi su Caleb Okoli, che sta facendo molto bene con la maglia della Cremonese. Il giocatore però è di proprietà dell'Atalanta, una bottega non particolarmente economica.

Nato a Vicenza da genitori nigeriani, il classe 2001 è uno dei centrali di difesa più interessanti della sua generazione. Nella primavera della Dea si era già segnalato, diventando uno dei perni della squadra dove militava anche Dejan Kulusevski, vincendo il campionato per due anni consecutivi. Il giocatore è nazionale Under 21, ma è stato anche chiamato da Mancini per l'ultimo stage di Coverciano. Un segno di stima del commissario tecnico, meritato sul campo con grandi prestazioni. Ma, come detto, l'Atalanta non cede i suoi gioielli a prezzi di saldo e la Juve lo sa.

La richiesta dei bergamaschi potrebbe essere quella di uno scambio di giovani talenti. Ai dirigenti nerazzurri infatti interessa molto Filippo Ranocchia, centrocampista, anche lui classe 2001. La Juventus, dopo averlo inserito dell'Under 23, in estate lo ha mandato in prestito a Vicenza per farsi le ossa. Sotto la guida di mister Brocchi sta facendo molto bene ed è uno dei giovani più apprezzati del campionato. L'Atalanta lo segue da tempo, ma anche la Juventus sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lui. Ma se dovesse prevalere l'interesse per Okoli, si potrebbe mettere in piedi l'operazione.