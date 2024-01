Ranocchia-Palermo: ci siamo! La sua partenza finanzierà Tiago Djalò

Tornerà dal prestito all'Empoli Filippo Ranocchia. Il centrocampista della Juventus ha collezionato solamente 8 presenze in campionato con la maglia azzurra. Con ogni probabilità rientrerà alla base in questa sessione di calciomercato. Per lui si prospetta una nuova partenza ma molto probabilmente non sarà in prestito ma a titolo definitivo per poter bilanciare l'eventuale accelerata per arrivare al difensore del Lille Tiago Djalò.