Mercato Juve – L’erede di Rabiot e l’intreccio da panico con Messi | News

Si avvicina una delle partite più importanti della stagione bianconera. Martedì la Juventus affronterà il Benfica in Champions e avrà un solo risultato a disposizione per sperare ancora nella miracolosa qualificazione agli ottavi di finale. Sarebbe importante non solo vincere contro i portoghesi, ma anche farlo con almeno due gol di scarto. Nei prossimi 20 giorni si decide tantissimo dell'annata juventina, partita malissimo, ma che forse ha ancora la possibilità di essere salvata.

Un aiuto fondamentale dovrà arrivare dalla sessione invernale di mercato, in cui si paventano degli investimenti rilevanti da parte del club. In difesa, ma non solo. La dirigenza torinese comunque guarda anche più in là. Qualora questa stagione dovesse rivelarsi un flop, bisognerà programmare fin da subito una rinascita per quella successiva. Come sempre, nella nostra raffica abbiamo raccolto per voi le notizie più succose sulle mosse di mercato della Vecchia Signora. Iniziamo subito con la prima news<<<