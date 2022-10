Juve, una valanga di notizie: scambio immediato e spunta Roberto Mancini

La Juventus si prepara per affrontare le ultime quattro sfide del 2022. Tre gare di campionato mica da poco contro Inter, Verona e Lazio più il big match con il Psg in Champions, utile per guadagnarsi il pass per l'Europa League. Le tre vittorie consecutive in Serie A hanno riportato la Vecchia Signora in una posizione di classifica discreta, anche se ancora in netto ritardo rispetto alle previsioni di inizio stagione.