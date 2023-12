Tuttosport: Rabiot acciaccato e ancora a parte: a Frosinone tocca a Yldiz?

Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche su Adrien Rabiot , costretto a saltare la sfida fra Genoa e Juventus disputata venerdì sera. Il francese non ha ancora smaltito la botta al costato rimediata contro il Napol i, motivo per cui è stato spedito in tribuna al Ferraris. A rimpiazzare il transalpino a Genova è stato Miretti , che però non ha offerto un grande apporto alla gara. In caso di nuovo forfait da parte di Rabiot contro il Frosinone, Max Allegri potrebbe optare per nuove soluzioni.

Un’ipotesi potrebbe essere quella di schierare Iling Junior come mezzala, lasciando di conseguenza Miretti in panchina. L’inglese però non è al top e non sembra contento di giocare in mezzo al campo. Per questo motivo Allegri potrebbe esser tentato dalla mossa Kenan Yildiz, modificando il 3-5-2 con lui in campo per passare ad un 3-4-1-2. schema tattico più consono alle sua qualità.