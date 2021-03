Qui Spezia, Italiano: “Pirlo? Se ti chiama la Juve cosa fai? Ti butti come mi sarei buttato io”

Il tecnico dello Spezia ha parlato

TORINO - Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni de La Repubblica di vari argomenti, tra cui la Juventus di Andrea Pirlo: "Ho conosciuto un ragazzo appassionato e consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato. Ma se ti chiama la Juve cosa fai? Ti butti come mi sarei buttato io, anche se a me il tirocinio è servito moltissimo. All’inizio è normale avere alti e bassi, però intanto ha vinto la Supercoppa. Sono sicuro che ce la farà: è stato per vent’anni al centro del gioco e non è facile ragionare diversamente, ma gli basta attingere agli insegnamenti degli allenatori che ha avuto, come faccio io: quando ho un problema penso a quale soluzione avrebbe trovato chi mi allenava. Se ci sentiamo? Ogni tanto, ci scambiano un’indicazione, una sensazione, magari un complimento. Io vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Continuo a sentire il rumore dei tacchetti, il profumo dell’erbetta, gli umori dello spogliatoio.