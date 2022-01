Qui Roma, Mkhitaryan: “Con la Juve dobbiamo dimostrare che possiamo vincere”

Il centrocampista della Roma ha parlato

redazionejuvenews

Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Radio al termine del match di ieri perso contro il Milan fuori casa. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato male però ci sono momenti che... non voglio criticare nessuno, solo parlare. Voglio parlare e voglio capire le differenze, ci sono momenti in cui l’arbitro guarda al VAR e altri momenti che riguardano noi in cui non guarda e questo non va bene. Ovviamente dobbiamo migliorare, però ci sono piccole cose che fanno poi la differenza. Noi abbiamo fatto errori che non vanno fatti nel calcio, mai. Dobbiamo migliorare, dobbiamo capire che per vincere contro squadre così dobbiamo giocare senza fare errori. Per questo, dobbiamo fare meglio questi due giorni per arrivare pronti alla partita contro la Juve, che sarà una bella partita.

Juve? È una bella partita da giocare, dobbiamo dimostrare che possiamo vincere, perché giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Sarà dura perché manca qualche giocatore, però dobbiamo avere la personalità di giocare e far vedere chi siamo. Quelli che giocheranno dovranno dimostrare al mister che sono pronti a farlo e ad aiutare la squadra". Anche il tecnico giallorosso, José Mourinho, ha detto la sua sull'arbitraggio di ieri: "Arbitro e VAR sono difficili da capire, da accettare. Sono alla Roma da 6/7 mesi e mi sto abituando, ma è una cosa a cui non ci si deve abituare.

Non ho visto una immagine in cui è davvero rigore quello di Abraham. Non si sa se tocca o meno la palla. Il signore arbitro del Var non può chiamare l’arbitro in una situazione di dubbio tremendo. Ho chiesto al direttore di gara di mandarmi l’immagine a Trigoria perché noi non ne riusciamo a vedere nessuna. Poi il secondo rigore, se tu valuti gli altri episodi come quello su Zaniolo, dove sta la differenza? Gli arbitri mi devono qualche spiegazione, visuale. Se mi mandano le immagini sarò il primo a chiedere scusa".