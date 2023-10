Questione rinnovi: Gatti in dirittura d’arrivo, poi sarà il turno di Vlahovic

Considerata l’emergenza, la Juventus ha l'esigenza di proiettarsi verso il futuro. La dirigenza bianconera non si sta occupando solamente dei possibili acquisti da effettuare nel calciomercato invernale, ma ha iniziato a muoversi in maniera decisa sul fronte dei rinnovi. Secondo quanto riportato da TMW, sarebbero stati fatti importanti passi in avanti per il prolungamento di Federico Gatti. Il centrale classe '98 dovrebbe firmare un nuovo contratto che sposterebbe in avanti di un anno l’attuale scadenza, portandola fino al 30 giugno 2028. Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva, poi Giuntoli si occuperà anche della situazione di Vlahovic.