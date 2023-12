Quasi fatta per il rinnovo di Bremer: prolungamento fino al 2028

Una difesa ermetica, una solidità che potrebbe far comodo nel duello a distanza contro l'Inter. Motivo in più per blindare un giocatore come Gleison Bremer, leader assoluto della retroguardia bianconera. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi il centrale brasiliano è stato uno dei protagonisti indiscussi nel big match di venerdì contro il Napoli, motivo per il quale il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli vuole stringere i tempi per il rinnovo.