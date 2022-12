Qatar 2022: i giocatori della Juventus impegnati oggi

I campionati e le coppe europee sono in pausa per permettere la disputa del Mondiale in Qatar , dove ancora una volta l'Italia non partecipa. La Juventus ha mandato 11 giocatori nelle rispettive Nazionali , e tutti quanti hanno passato il turno con la rispettiva Nazionale. Gli ultimi rimasti sono Kostic e Vlahovic , che si giocheranno domani la qualificazione contro la Svizzera. Questa la presentazione della giornata da parte dei bianconeri.

"Ha preso il via la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Gara inaugurale il 20 novembre 2022, Qatar-Ecuador, finale in programma il 18 dicembre 2022. Sono undici i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali per la competizione, di seguito la lista completa dei bianconeri coinvolti ai nastri di partenza: Weston McKennie (USA) Angel Di Maria e Leandro Paredes (Argentina) Wojciech Szczęsny e Arek Milik (Polonia) Adrien Rabiot (Francia) Dušan Vlahović e Filip Kostić (Serbia) Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile)